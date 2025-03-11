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Son dakika | Bakan Tunç duyurdu! Başıboş köpek saldırılarına soruşturma: 'Görevini ihmal edenler cezalandırılacak'

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son bir haftada üç kentte yaşanan başıboş sokak köpeği dehşetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hakkari, Konya, Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Tunç, "Görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Tunç duyurdu! Başıboş köpek saldırılarına soruşturma: 'Görevini ihmal edenler cezalandırılacak'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.03.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
11.03.2025
saat ikonu 15:40

Son dakika haberine göre Sahipsiz sokak köpekleri can yakmaya devam ediyor. TBMM'de yapılan yasal düzenleme ile belediyelere köpekleri toplama sorumluluğu verilse de yerel yönetimler bu sorumluluğu yerine getirmiyor.

Önce Hakkari Yüksekova'da Eslem, sonra Konya'da Rana şimdi ise Murat. Yurt genelinden gelen acı haberlerin ardından bakanlık harekete geçti.

'ASLA GÖZ YUMULMAYACAK'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Sahip hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğuna dikkat çeken Tunç, "Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyelerin ve il özel idarelerinin sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumlu olduğunu hatırlatan Tunç, "Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Yaşanan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını da sözlerine ekleyen Tunç, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin uygulanacağını duyurdu.

Tunç, paylaşımında "Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır." notunu düştü.

https://x.com/yilmaztunc/status/1899422080812163506

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Sıkça Sorulan Sorular

BAŞIBOŞ KÖPEK YASASI NE?
Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak. Kanunla, Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, Kanun'un amaçlarına "insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla" ifadesi ekleniyor.
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