Dehşetin adresi bu kez Bursa! Başıboş sokak köpekleri yaşlı kadını paramparça etti

Sahipsiz sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor. TBMM'de yapılan yasal düzenleme ile belediyelere köpekleri toplama sorumluluğu verilse de yerel yönetimler bu sorumluluğu yerine getirmiyor. Sokak köpeği terörü bu kez Bursa'da ortaya çıktı. Kardeşine gitmek üzere evinden çıkan 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan'ın çevresini bir anda 7 sahipsiz köpek sardı. Elindeki bastonuyla köpekleri kovmaya çalışan yaşlı kadın, çevredekilerden yardım istedi. Bir anda yaşlı kadının üzerine atlayan köpekler, 66 yaşındaki Ömriye Erdoğan'ı çeşitli yerlerinden yaraladı. Şans eseri yaşlı kadının çığlıklarını duyan bir komşusu hemen müdahale ederek kadını köpeklerin elinden kurtardı. Kanlar içerisinde kalan kadının hastanede tedavisi sürüyor.