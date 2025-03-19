Husiler ABD'nin uçak gemisini mi vurdu? O iddialara açıklama geldi

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisini son 48 saatte üçüncü kez hedef aldıklarını duyurdu. ABD'li kaynaklar bu açıklamaya dair bir teyit yahut yalanlama yayınlamazken, sosyal medyada saldırı anına ait olduğu öne sürülen birçok yanıltıcı görsel dolaşıma sokuldu.

Bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı, bir uçak gemisine yapılan saldırı anının gösterdiğini iddia ettiği videoyu paylaştı. Paylaşımda, görüntünün Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından vurulan ABD uçak gemisini gösterdiği öne sürüldü.

TARAFLAR NE DİYOR?

Sosyal medya kullanıcıları, iddia videosuyla ilgili farklı yorumlar yaparken, videonun doğruluğu tartışma konusu oldu.

Kimi kullanıcılar ise görüntülerin gerçek olduğunu düşünerek gönderiyi tekrar paylaştı veya destek yorumu yazdı.

SİMÜLASYON ÇIKTI

Anadolu Ajansı (AA) Teyit Hattı, iddia videosundan alınan ekran görüntülerini tersine görsel arama yöntemiyle açık kaynaklardan taradı. Yapılan inceleme sonucunda videonun gerçek olmadığı tespit edildi.

Görüntünün, 26 Aralık 2023'te "@USMC" adlı bir Youtube kullanıcısı tarafından "2 minutes ago! Hamas Hezbollah fighters sunk Israeli aircraft carrier with Iran's anti-ship missile" (2 dakika önce! Hamas Hizbullah savaşçıları, İran füzeleriyle İsrail'in uçak gemisini batırdı) başlığıyla platforma yüklendiği belirlendi.

Ayrıca, videonun açıklama kısmında, görüntülerin gerçek olmadığı ve 'Arma 3' adlı video oyunundan alındığının belirtildiği görüldü.