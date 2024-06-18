Husumetli 2 aile arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: Çok sayıda yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Haziran 2024 21:11 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 21:12
Niğde'de iki aile arasında silahlı kavga çıktı. 9 kişinin yaralandığı kavgaya karışanlar jandarma ekipleri tarafından aranıyor.
Niğde'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı. Olay, saat 18.00 sıralarında Niğde Merkeze bağlı Kömürcü köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar birbirini silahla yaraladı. Olayın ihbar edilmesinin ardından köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HER YERDE ARANIYORLAR
Olayda hafif yaralanan 9 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan tarafların tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı