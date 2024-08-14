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Husumetli aileler birbirine girdi! 1'i ağır çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ağustos 2024 09:04 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:05

Kastamonu'nun Cide ilçesinde husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Bıçaklı kavgada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinden dün gece saatlerinde yaşanan olayda; aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile birbirine girdi.

Kısa sürede büyüyen kavgaya iki ailenin yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralanırken, Y.F. ise bıçaklandı.

Husumetli aileler birbirine girdi! 1'i ağır çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Gürültüyü duyan vatandaşlar hemen ekiplere kavga ihbarında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYALİ TEHLİKESİ YOK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Y.F., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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