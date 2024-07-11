Husumetlilerin silahlı kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralı var

11 Temmuz 2024 15:19 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 15:21

Gaziantep'in Şahinbey İlçesinde meydana gelen olayda; Kerem A. ve İzzet Balaman husumetli oldukları söylenen M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

M.F.G. üzerinde bulunan silahla İzzet Balaman ve Kerem A.'ya kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İzzet Balaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Kerem A.'yı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Çıkan silahlı kavga sonrası olay yerinden kaçan M.F.G.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.