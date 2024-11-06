Husumetlisini araçla ezdi! Dehşete düşüren anlar kamerada
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:05
Bursa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kişi, yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda; bir otomobil sürücüsü, yolda gördüğü husumetlisinin üzerine aracını sürdü.
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Çarptığı kişiyi yaralayan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı.O anlar kameraya yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı