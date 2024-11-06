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Husumetlisini araçla ezdi! Dehşete düşüren anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
06 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:05

Bursa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kişi, yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda; bir otomobil sürücüsü, yolda gördüğü husumetlisinin üzerine aracını sürdü.

KAYIPLARA KARIŞTI

Çarptığı kişiyi yaralayan sürücü, olay yerinden hızla kaçtı.O anlar kameraya yansırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Husumetlisini araçla ezdi! Dehşete düşüren anlar kamerada - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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