Husumetlisini araçla ezdi! Dehşete düşüren anlar kamerada

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 13:05

Bursa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir kişi, yolda gördüğü husumetlisine aracıyla çarpıp kaçtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.