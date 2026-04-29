Editor
Editor
 | Nalan Güler Güven

İBB davası paylaşımına gözaltı: 'Halkı yanıltıcı bilgi' soruşturması başlatıldı!

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde görülen İBB davası hakkında sosyal medya hesabından "gerçeğe aykırı ve halkı yanıltıcı" iddialarda bulunan M.G. isimli şahıs, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Başsavcılık, şüphelinin TCK 217/A maddesi kapsamında yargılanacağını bildirdi.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 20:45

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasına ilişkin sosyal medya hesabından ‘halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı’ paylaşımda bulunan ve hakkında soruşturma başlatılan şahsın gözaltına alındığını duyurdu.

YARGI SÜRECİNE DAİR "GERÇEĞE AYKIRI" İDDİA

İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam eden İBB davasına ilişkin sosyal medya hesabından gerçeğe aykırı paylaşım yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasına dair, sosyal medya hesabında halkı yanıltıcı ve gerçeğe aykırı paylaşımda bulunduğu tespit edilen şüpheli M.G. hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, TCK’nın 217/A maddesi kapsamında soruşturma başlatılarak, adı geçen şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB Davası'nda kamerayla gözetleme iddiası! Savcılık iddialara son noktayı koydu
İBB davasında ara karar verildi! 18 kişi tahliye edildi
