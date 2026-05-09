İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 7 kişi serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yeni soruşturmada bir gelişme yaşandı.
Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edilmişti. Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ö., Cezayir A., Ahmet K., Ünal A. ile Hakan C. ‘imza’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakıldı.
Murat C. ‘ev hapsi’ tedbiriyle serbest kalırken, Adnan C. ise doğrudan serbest bırakıldı. Öte yandan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.