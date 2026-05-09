İBB'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yeni soruşturmada bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 7 kişi serbest bırakıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz ihale sistematiğiyle ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz kurgusal ihale sistemiyle ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si mahkemeye sevk edildi. Bu şüphelilerden 5'i 'imza' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle, biri 'ev hapsi' tedbiriyle, biri ise doğrudan serbest bırakıldı. 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edilmişti. Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

7 ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ö., Cezayir A., Ahmet K., Ünal A. ile Hakan C. ‘imza’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakıldı.

Murat C. ‘ev hapsi’ tedbiriyle serbest kalırken, Adnan C. ise doğrudan serbest bırakıldı. Öte yandan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.