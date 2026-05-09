Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 7 kişi serbest bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 7 kişi serbest bırakıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 23:37
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 23:37

'ye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan yeni soruşturmada bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 7 kişi serbest bırakıldı

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz ihale sistematiğiyle ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı.
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz kurgusal ihale sistemiyle ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan operasyonda 29 şahıs gözaltına alındı.
Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si mahkemeye sevk edildi.
Bu şüphelilerden 5'i 'imza' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle, biri 'ev hapsi' tedbiriyle, biri ise doğrudan serbest bırakıldı.
22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlere yönelik yapılan araştırmalarda, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edilmişti. Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 29 şahıs gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. soruşturmasında 7 kişi serbest bırakıldı

7 ŞAHIS SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Oktay Ö., Cezayir A., Ahmet K., Ünal A. ile Hakan C. ‘imza’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakıldı.

Murat C. ‘ev hapsi’ tedbiriyle serbest kalırken, Adnan C. ise doğrudan serbest bırakıldı. Öte yandan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İBB’ye yeni operasyon: Üst düzey isimler dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
ETİKETLER
#soruşturma
#gözaltı
#İBB
#Serbest Bırakılma
#ihale
#Adalet Sarayı
#Ihale Fesadı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.