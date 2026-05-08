Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İBB’ye yeni operasyon: 2 üst düzey isim dahil 30 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yönelik yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İBB’ye yeni operasyon: 2 üst düzey isim dahil 30 kişi gözaltına alındı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 07:14
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 07:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sabah saatlerinde yeni dalga düzenlendi. Operasyonda Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da aralarında bulunduğu 30 isim hakkında kararı verildi. 29 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

İBB’ye yeni operasyon: 2 üst düzey isim dahil 30 kişi gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel gözaltına alındı.
Aynı operasyonda Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İBB iştiraki Ağaç A.Ş. merkezli ihale yolsuzluğu iddialarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında; örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş. isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup; şüphelilerden 29'u kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları hızla yükseliyor! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 8 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Arda Turan'ın yönettiği Shakhtar Donetsk Crystal Palace'a yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti
Bakım merkezinde engelli şahsa kötü muamele: Bakanlık devreye girdi
Ekrem İmamoğlu Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş'e soru sorarken ağladı
ETİKETLER
#operasyon
#gözaltı
#İBB
#Oktay Özel
#Tuğba Ölmez Hancı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.