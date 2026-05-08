İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde sabah saatlerinde yeni dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da aralarında bulunduğu 30 isim hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ İBB’ye yeni operasyon: 2 üst düzey isim dahil 30 kişi gözaltına alındı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Operasyonda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel gözaltına alındı. Aynı operasyonda Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı da gözaltına alındı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İBB iştiraki Ağaç A.Ş. merkezli ihale yolsuzluğu iddialarına yönelik başlatılan operasyona ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıklaması:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında; örgütün Ağaç ve Peyzaj A.Ş. isimli iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik olarak 08.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup; şüphelilerden 29'u kolluk kuvvetlerince yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir."