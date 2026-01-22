Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İBB kreşinde şiddet ve istismar skandalı! 3 yaşındaki çocuk eve morluklarla geldi aile suç duyurusunda bulundu

İstanbul Eyüpsultan’da, İBB’ye bağlı ‘Yuvamız İstanbul’ kreşine giden 3 yaşındaki U.B.’nin vücudundaki morluklarla eve gelmesi üzerine aile hukuk mücadelesi başlattı. İstismar ve darp iddialarıyla sarsılan olayda Valilik soruşturma açtı.

İddiaya göre, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesi’nde ikamet eden iki çocuklu aile, 3 yaşındaki çocukları U.B.’yi yine aynı mahallede bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ‘Yuvamız İstanbul’ kreşine gönderdi. Aile, 3 yaşındaki çocuklarının geçtiğimiz Aralık ayında kreşten eve geldikten sonra vücudunda morluklar görülmesi üzerine soluğu kreşte aldı. Çocuklarının istismara uğramış olabileceğini değerlendiren aile kreşteki yetkililerle görüşmek istedi ve kreşteki kamera görüntülerini istedi. Ailenin talebi karşısında kreş yönetimi kamera görüntülerini aileye ilk başta teslim etmedi ve kendilerine yönelik yapılan suçlamaları reddetti. Bunun üzerine aile karakola gidip kreşteki görevliler hakkında şikayetçi oldu.

İBB kreşinde şiddet ve istismar skandalı! 3 yaşındaki çocuk eve morluklarla geldi aile suç duyurusunda bulundu

"CİNSEL İSTİSMAR DOSYASI İÇİN SAVCILIĞA YENİDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Anne, kreşte bulunan öğretmenlerin oğlunu tembihlediklerini belirterek, "Oğlumu okuldan almaya gittim saat 17.00'de, akabinde yardımcı öğretmen oğlumu yanıma getirdi ve ‘burasında bir şey var’ dedi. Cümle buydu ne var dedim bir açtım çocuğun vücudunun bir bölgesi mosmor. Ne oldu dedim, 'Anne Silivri’de oldu' dedi. Silivri’ye en son 7 ay önce gitmiştik 'oğlum ne oldu' dedim. 'Bir düşüneyim' dedi içeride tembihlemişler. Öğretmenine sordum. Öğretmen 'ben okulda yoktum' dedi. Akabinde o anki panikle hemen oğlumu aldım, orada hiçbir açıklama yapılmadı" dedi.

İBB kreşinde şiddet ve istismar skandalı! 3 yaşındaki çocuk eve morluklarla geldi aile suç duyurusunda bulundu

Anne, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

"Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk sonrasında Yuvam İstanbul’un genel merkezine gittik. Genel merkezdeki en yüksek kişilerle görüştük, onlara çocuğun fotoğrafını gösterdik. Çocuğumuza okulda bir darp olduğunu, bunu kimsenin bilmediğini, bu işin çözümlenmesini istediğimizi, suç duyurusunda bulunduğumuzu söyledik. Oradaki yetkililer de bize böyle bir hakkımız olduğunu ’tabii ki suç duyurusunda bulunabilirsiniz suçlular ortaya çıksın, siz kendi davanızı yürütün biz de içeride kendi soruşturmamızı yapalım’ dediler. 2 Aralık'ta görüntüleri izlemek istediğimizi söyledik ve kuruma dilekçe yazdık. Yaklaşık 20 gün sonra, bu arada oğlum ayın 2’sinde evdeyken sabah, 'burasını burayı öğretmenin tutup sıktığını, öğretmeninin tutup yere attığını' söyledi. Bunun için de bu sefer cinsel istismar dosyası için savcılığa yeniden suç duyurusunda bulunduk. Biz bunları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz ve bunların hepsi gerçektir. Gerekirse TÜBİTAK‘ın incelemesini istiyoruz. Buralar denetimsiz yerler. Bakanlığın buraları denetlemesi istiyoruz. Eşim defalarca İBB‘nin genel merkezine gittiği halde, olayı hiçbir şekilde çözmediler öğretmenler orada çalışmaya devam etti"

İBB kreşinde şiddet ve istismar skandalı! 3 yaşındaki çocuk eve morluklarla geldi aile suç duyurusunda bulundu

"TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUM"

Baba ise, "Herkes elini vicdanına koymalı, her şeyden önce çocuklara odaklanmalı. Ben gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne giderim, gerekirse her şeyi yaparım ama ben yüce Türk adaletine güveniyorum" dedi.

"İBB OLAYI ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI"

Aile, okul müdürü B.Z., sınıf öğretmeni E.Ö., yardımcı öğretmen ve spor öğretmeni hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. İBB yönetiminin olayı örtbas etmeye çalıştığını iddia eden aile, sorumluların en ağır cezayı almasını talep etti. Öte yandan, kreşin eğitime devam ettiği öğrenildi.

İBB kreşinde şiddet ve istismar skandalı! 3 yaşındaki çocuk eve morluklarla geldi aile suç duyurusunda bulundu

VALİLİK: "SORUŞTURMA AÇILMIŞ OLUP İDARİ VE ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir" denildi.

