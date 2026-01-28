Menü Kapat
Editor
 Nalan Güler Güven

İBB kreşindeki skandal hakkında Bakan Göktaş'tan sert açıklama! 'Ruhsatsız kreşlerde mağdur başka çocuklar da var'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İBB’ye ait 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar üzerine önemli bir açıklamada bulundu. Merkezin ruhsatsız olduğunu belirten Bakan Göktaş, 'İBB’nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı ‘kreşlerinde’ başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İBB’ye ait ruhsatsız ‘çocuk etkinlik merkezinde’ istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar bakanlığımıza intikal etmiştir" dedi.

İBB kreşindeki skandal hakkında Bakan Göktaş'tan sert açıklama! 'Ruhsatsız kreşlerde mağdur başka çocuklar da var'

'BAŞKA ÇOCUKLAR DA VAR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "3 yaşındaki bir yavrumuzun, İBB’ye ait ruhsatsız 'çocuk etkinlik merkezinde', istismar ve şiddete maruz kaldığına dair iddialar bizleri kahretmiştir. Söz konusu iddialar Bakanlığımıza ve yargıya intikal etmiştir. Yargı süreci devam etmekte olup; İBB’nin yasal olmayan bir biçimde işletmeye çalıştığı ‘kreşlerinde’ başka çocuklarımızın da mağdur edildiği benzer vakalar olduğu bilinmektedir. Bu vakaların tamamı Bakanlığımız ve adli makamlar tarafından yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK OLARAK HİÇ BİR VAKAYA SESSİZ KALMADIK"

Bakan Göktaş, paylaşımında, "Böylesine hassas ve toplumsal vicdanı derinden yaralayan bir konuda, siyaset üstü bir sorumlulukla hareket edilmesi gerekirken ve iddialar bu kadar ciddiyken, kamuoyunu rahatlatacak açık ve sorumlu bir tutum sergilemek yerine konunun siyasi polemiklere çekilmesi kabul edilemez. Oysa yapılması gereken son derece açıktı: Bu kurumları daha en baştan çocukların güvenliğini esas alan bir anlayışla, hukuka ve yürürlükteki mevzuata uygun biçimde tasarlamak! Çocuklar söz konusu olduğunda hiçbir mazeret, hiçbir tereddüt, hiçbir gecikme kabul edilemez. Sıfır tolerans esastır. En küçük risk bile derhal müdahale sebebidir. Bu vakalar görmezden gelinemez. Üzeri örtülemez. Normalleştirilemez. Bakanlık olarak hiçbir iddiayı yok saymadık, hiçbir vakaya sessiz kalmadık. Bu olayda da yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacak, çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2016239228091335009

İBB kreşinde şiddet ve cinsel istismar soruşturmasında 1 tutuklama
İBB kreşinde şiddet ve istismar skandalı! 3 yaşındaki çocuk eve morluklarla geldi aile suç duyurusunda bulundu
