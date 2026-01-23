İBB Levent'teki İETT Garajı'nı imara açtı! Şamil Tayyar'dan CHP'lileri düşündürecek soru: Geçmişte yanlış gördüklerinizi niye yapıyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP'li üyelerin verdiği oylarla Levent'te bulunan İETT Garajı imara açıldı. Bu alanda 50-60 katlı yapıların inşa edileceği öne sürüldü.

"DÜZELTMEK İÇİN OY İSTEDİNİZ"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Şamil Tayyar, CHP'nin İBB'nin AK Parti yönetiminde olduğu döneme olan eleştirilerini hatırlatarak vatandaştan istenen oy gerekçesinin tersine düşüldüğünü belirtti.

Tayyar, programda "Arkadaşlar, siz geçmiş dönemde arazi rantı üzerinden, bu iddialarla AK Parti'ye yüklendiniz ve 'Biz iktidara gelirsek bunlara izin vermeyeceğiz. Bunları düzelteceğiz.' dediniz. Siz düzeltmek için vatandaştan oy istediniz ve vatandaş size oy verdi." şeklinde konuştu.

"BURADA SAMİMİYET YOK"

Tayyar, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Peki, siz oyu aldıktan sonra geçmişte yanlış olarak gördüklerinizi yaparak niye devam ediyorsunuz? Geçmişte yanlış yapıldı. Siz niye o yanlışı yapıyorsunuz? Siz o yanlışa itirazınızı yükselterek oy aldınız. O dönemde imara açılmışsa ve bunun yanlış olduğunu düşünerek itiraz etmişseniz şimdi siz niye bu yanlışı devam ettiriyorsunuz o zaman? Burada bir samimiyet yok.

"MİMARLAR ODASI MAHKEMEYE GÖTÜRMÜYORSA TARTIŞILIR"

Şimdi bu yeni durumda Mimarlar Odası'nın bunu mahkemeye götürmesi gerekir. Eğer Mimarlar Odası geçmişte AK Parti döneminde 'İmara açıldı.' diyerek bunu götürdüyse şimdi götürmüyorsa onların da tartışılması gerekir.

Geçmişte orada imara hangi sebeple niye itiraz ediyorsanız Şimdi de aynı sebeple Çok doğru. itiraz ederek bunu yargıya taşımanız gerekiyor.

Şehrin göbeğine devasa bloklar 50 katlı bloklar dikeceksiniz. O zaman imar planına itiraz sebepleriniz aslında değişmedi. Onun için o itirazınızı sizin yargıya taşıyor olmanız gerekir.

Eğer dava açmazlarsa o zaman Mimarlar Odası'nın da üzerine gidilmesi ve eleştirilmesi gerekir. O zaman onların ideolojik sebeple böyle davrandıklarını düşünürsünüz."