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 | Onur Kaya

İBB operasyonunda aranan firari şüpheli yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk-terör operasyonunda hakkında yakalama kararı verilen Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin sayısı 91'e yükseldi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 16:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkındaki "yolsuzluk ve terör" soruşturmalarında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında bir firari isim daha yakalandı.

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MEDYA A.Ş. HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ YAKALANDI

İBB soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven, İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Elif Güven, yurda giriş yapmak üzereyken gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 91'e yükseldi.

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90 ŞÜPHELİNİN İFADESİ TAMAMLANDI

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkanı İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin, gün içerisinde sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

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