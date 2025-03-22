Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi sona erdi

Dün yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde saat 10.00 sıralarında ifade vermeye başlamıştı. İmamoğlu’nun ifadesi 5 saat sürdü. Saat 15.00 itibariyle ifade işlemleri sona erdi. Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin adliyeye sevk edileceği saat belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 2. kez ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

18 SAYFALIK TERÖR İFADESİ

Ekrem İmamoğlu 'terör' soruşturması kapsamında verdiği ifade tamamlandı. 18 sayfalık ifade işleminin yaklaşık 5 saat sürdüğü belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

İmamoğlu dahil gözaltındaki tüm şüphelilerin saat 19.30'da hastaneye götürülerek sağlık kontrolden geçirileceği, saat 21.00 sıralarında ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti de adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Binlerce polis ve bariyerlerle çevrilen meydandan geçişlere kontrollü olarak izin veriliyor.

TÜM SORULARA AYNI CEVABI VERDİ

Öte yandan dün yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade veren İmamoğlu'nun, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine 121 sayfalık ifade verdiği öğrenildi. İmamoğlu’nun ifade işlemi 4 saat 15 dakika sürdü. Soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu'nun, emniyette kendisine yönetilen hemen hemen tüm sorulara "Soruyu muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum" şeklinde cevap verdiği öğrenildi.

90 ŞÜPHELİNİN İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan aralarında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de bulunduğu 90 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri de tamamlandı.

Şüphelilerin, gün içerisinde sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.