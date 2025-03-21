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 | Mutluhan Yıldız

İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı! Yolsuzluk bitti sıra terörde

Son dakika haberi: Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı. Terör soruşturması kapsamında da ifade verecek İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceği açıklandı. İmamoğlu'nun ifadesi toplamda 120 sayfa sürdü. Yöneltilen suçlamaların hiç birini kabul etmeyen İBB Başkanı, "Soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici bir yanı yok" dedi.

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İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı! Yolsuzluk bitti sıra terörde
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 21:46

Son dakika haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında düzenlenen ve gözaltına alınmasıyla devam eden soruşturmayla ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'da savcılığa sevk edileceğini duyurdu.

19 Mart'ta evine yapılan ev aramasının ardından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın adliyeye sevk edileceği resmen duyuruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve PKK/KCK terör örgütüne yardım soruşturmalarından gözaltında bulunan şüphelilerin yarın saat 21:00 gibi adliyemizde hazır edilmeleri planlanmaktadır" denildi.

Ekrem İmamoğlu yarın adliyeye sevk edilecek

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

İmamoğlu'nun emniyetteki ifade işlemleri sona erdi. İmamoğlu tüm suçlamaları reddetti. Gözaltındaki yaklaşık 40 kişinin ifadesi alındı. Ekrem İmamoğlu’nun ifadesi 120 sayfaya yazıldı. Kendisine sorulan birçok soruya “Bu soruyu muhattap almıyorum. Tüm isnatları şiddetle reddederim, herhangi bir suç işlemedim, suçlamaları şiddetle reddediyorum, soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik, soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici bir yanı yok.” dedi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, 31 yıl önce aldığı diplomanın geçersiz sayılmasının ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki farklı soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alındı. Soruşturmaların biri "yolsuzluk", diğeri ise "terör" suçlamalarını içeriyor.

Yolsuzlukla ilgili açılan dosyada, "suç örgütü kurmak" iddiasıyla İmamoğlu’nun yanı sıra, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve İBB bünyesindeki üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere toplamda 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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