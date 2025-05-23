İBB soruşturmasında dikkat çeken detay! Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında

Son dakika haberi: İBB yönelik düzenlenen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Devam eden soruşturma kapsamında; Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik soruşturmada; İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni bir operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, Ekrem İmamoğlu’nun Öze Kalem Müdürü Kadriye K asapoğlu, imamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın'ın da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

AVRASYA TÜNELİ'NİN İŞLETMECİLERİ GÖZALTINDA

Emniyet güçleri beş kişiyi arama ve yakalama çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden soruşturma dikkat çeken bir detaya da ulaşıldı Soruşturma kapsamında; Avrasya Tüneli'nin işletmecileri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

İŞTE HAKLARINDA GÖZALTI KARARI VERİLENLER