İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 3 isim daha itirafçı oldu. Buna göre Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman etkin pişmanlıkla tahliye oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu 3 isim daha itirafçı oldu. İtirafçı olan Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye oldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Gelişmeyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapıla yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca; 2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'ihaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş , ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan Adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir."

EN SON İŞ İNSANI SEYFİ BEYAZ İTİRAFÇI OLMUŞTU

En son soruşturma kapsamında tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun çok sayıda projede ortağı olduğu iddia edilen Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyif Beyaz itirafçı olmuş, Beyaz ifadesinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. Beyaz, Capacity AVM için İBB'den gelen isimlerin kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüştü.

Beyaz ayrıca İmamoğlu’nun belediye başkanı olduktan sonra sürekli kendisinden para istenmesinden dolayı o bölgede iş yapmak istemediğini belirterek, ‘’Bu yüzden kardeşime daha önceden anlaşmış olduğumuz Yakuplu Meydanı civarında bulunan projeyi yapmak istemediğimi söyledim ve biz bu işi Adem Soytekin’e devrettik. Buradan 2 daire alacaktık ancak bunları da alamadık. Ben Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü ve ardından İBB başkanı olduktan sonra yapmış olduğumuz inşaat işlerinden dolayı sürekli bir şeyler istenmesi dolayısıyla çok rahatsız oldum." demişti.