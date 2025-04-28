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 | Baran Aksoy

İBB soruşturmasında ikinci dalga! Gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 52'ye yükseldi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2025
saat ikonu 20:12
|
GÜNCELLEME:
28.04.2025
saat ikonu 20:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri cumartesi günü yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun ikinci dalgasında 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda ilk aşamada 47 şüpheli gözaltına alındı.

İBB soruşturmasında ikinci dalga! Gözaltı sayısı yükseldi

GÖZALTI SAYISI 52'YE YÜKSELDİ

Devam eden çalışmalarda 4 şüpheli daha yakalanarak gözaltı sayısı 51'e yükseldi. Firari olarak aranan şüphelilerden Erkan Şimşek'in de dün yakalanmasıyla birlikte toplam gözaltı sayısı 52'ye çıktı.

FİRARİ 1 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma çerçevesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen 52 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin ifadeleri pazar gününden itibaren alınmaya başlanırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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