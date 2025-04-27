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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat: İBB'ye kayyum atanabilir!

TGRT Haber'in Gündem Özel programında, Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve birçok farklı partili belediyeye kayyum atanabileceği yönündeki açıklamaları gündeme damgasını vurdu. İşte detaylar…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 23:16
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 23:56

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dahil olmak üzere bazı farklı partilerdeki belediyelere kayyum atanabileceği yönünde bir değerlendirmede bulundu. TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, "Önümüzdeki günlerde bir kayyum atama meselesinin İstanbul Büyükşehir için gündemde olacağını düşünüyorum” dedi.

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat: İBB'ye kayyum atanabilir!

Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki günlerde İBB için bir kayyum atanması konusunun gündeme gelebileceğini düşündüğünü ifade etti. Depremle birlikte İstanbul'un sahipsiz kaldığı yönündeki görüşünü dile getiren Kulat, bu durumun bir kayyum atama hamlesini olası gördüğünü belirtti. Ayrıca, dosyanın genişleyebileceği ve başka AK Partili belediyeleri de kapsayabileceği kanaatini taşıdığını söyledi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1916578332176515218

“AK PARTİLİ BELEDİYELERE DE KAYYUM ATANABİLİR”

“Depremle de birlikte sahipsiz kalan bir İstanbul var karşımızda” diyen Kulat, “Bundan kaynaklı bir hamlenin yapılmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Dosyanın da genişleyebileceğini başka ilçelere sıçrayabileceği kanaatine sahibim. İçerisinde başka illerin de olduğu AK Partili belediyelerin de olduğu bir çok ilde kayyum atanabileceği kanaatindeyim. AK Partili belediyeler de dahil operasyonun genişlemesinin muhtemel olduğunu ifade etmek istiyorum. Çünkü aynı firmalar, aynı işlemleri başka belediyelerde de yapmışlar. Bunlar hepsi bir kanaat."

https://x.com/tgrthabertv/status/1916579415154188298

Hukukçu Hadi Dündar ise İBB Basın Danışmanı Murat Ongun'un eşi adına olan bir şirkete belediyeden ihale alan firmalar tarafından para transferleri yapıldığı iddiasını dile getirdi.

Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat: İBB'ye kayyum atanabilir!

Dündar, ihaleye fesat karıştırma iddialarının da araştırılması gerektiğini vurguladı. Dündar KİPTAŞ ile ilgili bir davada verilen tahliye kararının uygulanmaması için belediyeye para teklif edildiği yönünde bir iddianın olduğunu aktardı.

"KİPTAŞ ÜZERİNDEN RÜŞVET İDDİALARI VAR"

Hukukçu Hadi Dündar, “KİPTAŞ ile ilgili bir davada tahliye kararı çıkmış, belediyenin bu tahliye kararını uygulamaması için para teklif edildiği iddiası var” dedi.

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