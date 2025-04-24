İBB soruşturmasında yeni gelişme: Serkan Günel ve Kazım Yiğit hakkında karar verildi!

İBB soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı ve gazeteci Emrah Bağdatlı'nın avukatı hakkında adli kontrol verildi. Ayrıca şüphelilerden Adnan Bıçakçı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmada, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın ile gazeteci Emrah Bağdatlı'nın avukatı hakkında tutuklama talep edildi.
Sabah saatlerinde gözaltına alınan Murat Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın, savcılık sorgularının ardından "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlamalarıyla tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra aynı suçlardan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. İfadeleri tamamlanan şüpheliler Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel hakkında tutuklama talepleri ayrı ayrı reddedilirken şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İBB’ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Emrah Bağdatlı'yı yurt dışına kaçırdığı iddia edilen şüpheli Adnan Bıçakçı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklandı.