İBB soruşturmasında yeni gelişme: Serkan Günel ve Kazım Yiğit hakkında karar verildi!

İBB soruşturması kapsamında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı ve gazeteci Emrah Bağdatlı'nın avukatı hakkında adli kontrol verildi. Ayrıca şüphelilerden Adnan Bıçakçı 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...