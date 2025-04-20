İBB soruşturmasında dikkat çeken rakam: Türkiye bütçesinin 24'de 1’i iddiası!

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Av. Mustafa Kemal Çiçek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE BÜTÇESİNİN 24'DE 1’İ BİR RAKAMDAN BAHSEDİYORUZ”

Av. Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun öncelikli hedefinin cumhurbaşkanı olmak olduğunu ifade etti. İBB soruşturmasının uzun bir süreç olabileceğini belirten Çiçek, yolsuzluk iddialarıyla ilgili ilk başta yüksek rakamlar konuşulduğunu hatırlatarak, “İmamoğlu’nun hedefi cumhurbaşkanı olmaktı. İBB soruşturması uzun sürecek. Yolsuzlukta önce 560 milyardan bahsediliyordu. Türkiye bütçesinin 24'de 1’i bir rakamdan bahsediyoruz. Sonradan bu rakamlar düşürüldü. İmamoğlu kendi kadrolarını belirledi. 39 belediyeye kendi çevresinden olan kişileri getirdi. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul’u kendi dizayn etti. 39 belediyede bu tablo geçerli getirdiği isimler olarak. Yüzde 90’ının Cumhuriyet Halk Partisiyle de ilgi ve alakası olmadığını biliyorum” dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1914028718722519535

"SORUŞTURMA 4,5 YIL SÜREBİLİR"

Mustafa Kemal Çiçek, İBB soruşturmasının uzun bir zaman alabileceğini öngörerek, “Soruşturma noktasında ortaya çıkan iddialardan sonra, kurultay evrelerinde yaşanan süreçte ortaya çıkanlar bu imkanların kullanılmadığını inkar edemezler. Kim olursa olsun bunun hesabı sorulmalıdır. Bu süreç 4 ya da 4,5 yıl sürebilir” değerlendirmesini yaptı.

“DIŞARIDAN GETİRİLEN İSİMLER VAR”

“Yargının kendi içerisinde de rahatsızlık var” diyen Çiçek, “Deniz Baykal’a büyük bir kumpas yapılmıştı. Bu kadar başlık altında konuşulmadı mesela. Buradaki mesele CHP, Türkiye’nin önemli belediyelerini kazandı. Benim kanaatimce CHP’nin içinden yetişen kişiler değil de dışarıdan getirilen isimler var. Onlarda hesap vermeden kendi hedefleri doğrultusunda hareket ettiler ve bu durumu kontrol edemediler. Bavullarla, çantalarla paraların getirilmesi, yolsuzluklar derken önceden olmayan şeyler yaşandı” ifadelerini kullandı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1914041789813567772