İBB soruşturmasında flaş karar! Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas tahliye edildi

İstanbul
Son dakika haberi: İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturması kapsamında tutuklanan Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas, adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
19 Mart günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklananlar arasında bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas hakkında tahliye kararı çıktı. Abbas hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.
Murat Abbas'ın itirafçı olarak ifade vermesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı öğrenildi.
Detaylar geliyor...