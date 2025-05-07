İBB soruşturmasında yeni gelişme! Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, şüpheli durumunda olan Murat Gülibrahimoğlu’nun suçtan elde ettiği paraları kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu, bu hesaplarda bulunan paralar ile döviz, altın, gayrimenkul ve araçlar aldığı, ayrıca yakınlarının banka hesaplarına bağlı banka kasalarında muhafaza ettiği iddia edildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Bunun üzerine Savcılık Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verdi. Karara gerekçe olarak ise "Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek" gösterildi.