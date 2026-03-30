İBB soruşturmasında yeni tutuklama: Antalya Belediyesi personeli cezaevine gönderildi

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice tutuklandı. Yellice’nin Muhittin Böcek ile bağlantısına dair suç şüphelerine dikkat çekildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan personeli Yasin Yellice hakkında tutuklama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Yasin Yellice, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren Yellice hakkında tutuklama talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, Yellice'nin Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan 'in akrabası ve mobil özel kalemi olduğu, Böcek'in yargılandığı davada "sanık" sıfatıyla yer aldığı kaydedildi.

Yellice'nin 15 Ocak 2024'te Böcek ile Manisa'ya gittiği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Burada Cumhuriyet Halk Partisinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ile Muhittin Böcek'in yaklaşık 3 saat görüşme yaptıkları, öncesinde kamuoyuna yansıyan ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza da yapılan ihbarı doğrular nitelikte Muhittin Böcek'in Manisa ilinin girişinde, OPET olduğu değerlendirilen benzin istasyonunda durduğu, şoförlerin dışarıda bekledikleri, şüphelinin Muhittin Böcek ile birlikte yaklaşık 15 dakika benzinlikte bulunduğu anlaşılmıştır. Muhittin Böcek'in HTS kayıtları incelendiğinde, Ferdi Zeyrek ile eski irtibatının bulunmadığı, buluşma tarihinden kısa bir süre önce sık görüşmeye başladıkları anlaşılmıştır. Gerek şüphelilerin alınan beyanları gerekse de o dönem kamuoyuna yansıyan bilgiler dikkate alındığında parti tarafından aday olarak düşünülmeyen Muhittin Böcek'in başka bir belediye başkan adayına destek vermek üzere kendisi ile ilgisi bulunmayan bir şehre ziyarete gitmesi hayatın olağan akışına aykırıdır."

Yazıda "Yellice'nin her ne kadar yaptığı işin doğası gereği belediye başkanının yanında bulunması gerektiğini ifade etmiş ise de Muhittin Böcek'in en yakınındaki kişilerden biri olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in yolsuzluk fiillerinin bazılarına iştirak ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Muhittin Böcek'in Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ve sonrasında yapılan kovuşturmaya konu isnat ve tespitler dikkate alındığında belediye başkanlığı görevinin vermiş olduğu imkan ve yetkileri kötüye kullanmak suretiyle yolsuzluk fiillerine iştirak ettiği iddialarına yer verilen yazıda, bu hususlar ve Böcek'in adaylık sürecine konu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde "rüşvet alma", "rüşvet verme" fiillerini işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu, Yasin Yellice'nin de Muhittin Böcek'in bazı fiillerine iştirak ettiği noktasında somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin oluştuğu belirtildi.

