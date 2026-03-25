Antalya'da yeni dalga! Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ’ının talimatıyla tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın gözaltına alındı.
Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP lideri Özel'in Böcek'in belediye başkanlığı adaylığı için para aldığın öne sürmüştü.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında ilk olarak gözaltına alınan Muhittin Böcek, 5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...