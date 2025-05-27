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 | Selahattin Demirel

İBB yolsuzluk soruşturmasında bomba iddia: İSPARK'a da operasyon yapılacak

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürerken TGRT Haber canlı yayınında önemli bir bilgi paylaşıldı. Gazeteci Cem Küçük İSPARK'a da bir operasyon düzenleneceğini öne sürdü.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 22:37
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 22:37

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında en son 4. Dalga gerçekleşti ve bu operasyonda 25 kişi tutuklandı. Süren soruşturmayla ilgili TGRT Haber ekranlarında izleyici ile buluşan Taksim Meydanı programında kritik bir açıklama yapıldı.

"OPERASYON YAPILMAYAN BİR İSPARK KALDI"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük İBB iştiraklerinden olan İSPARK'a da bir operasyon yapılacağını iddia etti. Küçük, canlı yayındaki sözlerinde "Bana göre İSPARK'a da bir operasyon olur. Savcılık 2. Dalga Operasyonu'ndan sonra İSTOÇ, İSTAÇ, İSPARK ihale dosyalarını istedi. Ben de o zaman yazı yazdım: Savcılık bunları inceliyorsa operasyon gelir dedim ve oldu." ifadelerini kullandı.

İBB yolsuzluk soruşturmasında bomba iddia: İSPARK'a da operasyon yapılacak

Küçük, sözlerinin devamında "Operasyon yapılmayan bir İSPARK kaldı. Yeni operasyon, verilecek ifadeler ışığında başka iştiraklere uzanabilir." dedi.

İBB SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin aralarında İmamoğlu’nun koruma müdürü ile özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.


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