İBB operasyonunda 4. dalga! 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin, aralarında İmamoğlu’nun koruma müdürü ile özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.