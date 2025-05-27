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 | Sule Altinel

İBB operasyonunda 4. dalga! 25 şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin, aralarında İmamoğlu’nun koruma müdürü ile özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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İBB operasyonunda 4. dalga! 25 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 01:47
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 01:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı’nda usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 23 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İBB operasyonunda 4. dalga! 25 şüpheli tutuklandı

25 şüpheli tutuklandı Savcılığa ifade veren şüphelilerden 36'sı tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Daha sonra şüpheliler Kadriye Kasapoğlu, Mustafa A., Arif Gürkan Alpay, Yavuz Saltık, Ali Kurt, Murat Bıyık, Seza Büyükçulha, Mustafa Başar Arıoğlu, Ziya Gökmen Togay, Sarp Yalçınkaya, Sami Özge Arıoğlu, Erdem Arıoğlu, Berat Çağrı Kapki, Güngör Gürman, Sinan Sepetçi, Seyfullah Demirel, Ceyhun Avşar, Kamuran Ataç, İlker Hamal, Altan Gözcü, Bülent Yılmaz, Murat Erenler, Nezahat Kurt, Ogün Soytekin ve Serpil Altıntaş çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 21 şüpheli ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB operasyonunda 4. dalga! 25 şüpheli tutuklandı

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