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 | Baran Aksoy

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ifade! Seçim için firmalardan para alındı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü şüpheli Sırrı K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Sırrı K., İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebiyle para talep edildiği iddiasına cevap verdi.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ifade! Seçim için firmalardan para alındı mı?
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 17:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden alınarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor.

Soruşturmada; geçtiğimiz günlerde itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün 2019'da 29 Ekim kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yaptığı alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturma ve İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerin Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili çeşitli iddialarda bulunmaları üzerine çalışmalar sürüyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ifade! Seçim için firmalardan para alındı mı?

İFADE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin Savcılıkta ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ifade! Seçim için firmalardan para alındı mı?

FİRMALARDAN PARA ALINDI MI?

Öte yandan şüphelilerden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, herhangi birinden para almadığını belirterek, ‘'Ben Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olan Özgür Karabat'ın halen aktif şoförlüğünü yapmaktayım. Görevi sebebi ile birçok yere gidiyoruz. İBB'den ihale alan firmalardan seçim sebebiyle para talep edilmesiyle ilgili bir konuyu duymadım ve bilgim yoktur. Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde, kime verildiği ve paranın miktarıyla ilgili olarak herhangi bir ibare bulunmuyor. Bana benzin istasyonunda para teslim edildiği söyleniyor, söz konusu iddia gerçek olamaz çünkü itirafçı iş yerine götürüldüğünü belirtiyor. Bana yöneltilen sorunun itirafçının beyanları ile bir ilgisi yoktur. İddia edilen konular ile alakalı da bir bilgim ve alakam yoktur'' ifadelerini kullandı.

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