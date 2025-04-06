İBB'deki 10 milyon dolarlık yolsuzluğu şahitleri anlattı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. CHP üyesi tanık ifadesinde, Adnan Oktar’ın da ikamet ettiği Vaniköy’deki villalarda bulunan kaçak yapılar için İmamoğlu ve ekibine 10 milyon dolara yakın rüşvet verildiğini iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP üyesi T.E’nin tanık olarak verdiği ifadeye ulaşıldı. T.E, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın da ikamet ettiği ve kaçak yapıların yıkılmasıyla gündemde tartışma konusu olan Vaniköy’deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini öne sürdü. T.E. ifadesinde şunları kaydetti:

(İBB Boğaziçi İmar Müdürü) E.K’nin ismi Vaniköy’deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. E.K’ye işi S.A. isimli kişi getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A’ya verildi. S.A. kendisine lüks model araç aldı. 5 milyon lira A.K’ye verildi. Geri kalan paranın ise O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra kadar belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Rusların E.K’ye baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A’nın İmar AŞ’ye danışman olarak atandığını öğrendim.

Tanık T.E’nin bahsettiği Üsküdar Vaniköy’deki kaçak yapılarla ilgili ihbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri 22 Ağustos 2024’te bölgeye giderek inceleme yapmıştı. İzinsiz inşaatın İBB’nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu. Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinsiz inşaatla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmuştu. İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yapıları Eylül 2024’te yıkmıştı.

"ÇANTALAR DOLUSU PARA BOZDURDULAR"

Tanık, T.E, ifadesinde CHP’nin Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda ‘para karşılığı oy kullandırıldığı’ iddialarına ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. CHP Parti Meclisi üyesi B.A’nın Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim olduğunu söyleyen T.E. “Kurultay döneminde Ö.N. ile para dağıtım işini yaptılar. Kurultayın ikinci günü para krizi yaşanınca İstanbul Laleli’de döviz bürolarından çantalar dolusu para bozdurdular. Bir kısım delegelere para, cep telefonu, KİPTAŞ’tan daire sözleri verildi. Bu sebeple Parti Meclisi seçimi gece geç saatte yapıldı” dedi.