İBB'den yarın için kritik uyarı! İmamoğlu kar yağışı için saat verdi

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışının yarın da devam etmesi beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) alınan önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, özellikle yarın sabah saatlerinde yoğunlaşması öngörülen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışıyla kentte ulaşımı olumsuz etkilerken yarın için de okullar tatil edildi. yetkililerden peş peşe uyarı gelirken bir uyarı da AKOM'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Eğer trafiğe çıkacaklarsa, araçlarının kış şartlarına uygun donanıma sahip olduğundan emin olmaları önemli. Toplu taşıma kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanan İmamoğlu, İBB ekiplerinin sahada karla mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

OKULLARIN TATİL KARARINA DESTEK ÇIKTI!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul Valiliğinin yarın da okulların tatil edilmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi.

İmamoğlu, yarın sabah erken saatlerde başlayacak yoğun kar yağışının cumartesiyi de kapsayacak şekilde devam edeceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Özellikle yarın sabah erken saatlerde yoğun biçimde artması beklenen kar yağışından ötürü lütfen vatandaşlarımız zorda kalmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmasınlar, çıkacaklarsa da donanımları kar ve kış koşullarına uygunsa çıksınlar. Toplu taşımayı kullanmalarını öneriyoruz." dedi.