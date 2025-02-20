Son dakika | İstanbul'da okullar yarın tatil mi? İstanbul Valisi Gül duyurdu

Son dakika haberi: İstanbul Valisi Davut Gül, kar tedbirlerini açıklarken İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı konusunda da açıklama yaptı. Vali gül İstanbul'da yarın (21 Şubat Cuma) günü de tatil edildiğini duyurdu. Vali gül ayrıca bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışın da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.

Son dakika haberine göre, İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında. Dün başlayan kar yağışı, şehrin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Yer yer şiddetlenen kar yağışı, ara sokaklarda ve bazı yolların kapanmasına neden oldu. İstanbul Valiliği, dün aldığı kararla bugün eğitim öğretime ara verirken, İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının devam etmesi sebebiyle yarın da okulların tatili edildiğini bildirdi.

Saat 18.00'da kameraların karşısına geçen Davut Gül, İstanbul'da yarın da eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"İstanbul'da Çarşamba gününden bu yana kar yağışının etkisine girmiş bulunuyor. Yağışın 24 Şubat akşam saatlerine kadar etkili olmasını bekliyoruz. İstanbulumuzda kar yağışından kaynaklanacak olumsuzlukların önüne geçebilmek için tüm kurumlarımızla çalışma içindeyiz.

Yağışın etkisini göstermeye başladığı ilk andan itibaren toplam 21 bin 194 ton tuz, 500 ton solüsyon kullanılmıştır. Sokaklarda yaşayan 1100 evsiz hemşerimiz, bulunduğu noktalardan alınarak otellere ve geçici barınma merkezlerine yerleştirilmiştir. 18 Şubat Salı gününden bu yana şehrimizde 139 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.

"KAR YAĞIŞI CUMA VE CUMARTESİ DE ETKİLİ OLACAK"

İstanbul Valiliği olarak iki gündür Meteoroloji'den aldığımız son verilere göre; bugün devam eden yağışlar İstanbulun boğaz kesimi ile Anadolu Yakası'nda etkili olmuştur. Cuma ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin edilen yağışların Kuzey ve yüksek kesimlerde etkili olması beklenmektedir. Pazar Günü yağışın, Avrupa Yakası'nda etkili olacağı tahmin edilmektedir."

MOTOSİKLET VE KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

İstanbul Valisi Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını bildirdi.