Yarın okullar tatil edildi! Açıklamalar peş peşe geldi: İşte 21 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler

Yurt genelinde etkisini gösteren Sibirya soğukları birçok ili esir aldı. Günlerce devam etmesi beklenen kar fırtınası sebebiyle tatil haberleri de gelmeye başladı. Yalova, Bursa ve Muş'ta okulların yarın tatil edildiği açıklandı. İşte 21 Şubat'ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

vMeteoroloji, AKOM ve valiliklerin günlerdir yaptığı kar uyarılarının ardından yurt genelinde şiddetli başladı. Hafta boyunca devam etmesi beklenen yağışlar İstanbul dahil birçok ilde hayatı felç etti. Yüzlerce aracın yollarda kaldığı kentlerde köy yolları kapandı. Kar yağışının durmaksızın devam ettiği illerden tatil haberleri de gelmeye başladı. İşte 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

MUŞ

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riski nedeniyle resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 21 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve anaokulu ile kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BURSA

Bursa genelinde beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma tehlikesi karşı Bursa Valiliği tarafından eğitime 1 gün ara verildi.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime bir 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir 1 gün idari izinli sayılacaktır."

YALOVA

Yalova'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü Yalova genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ve üniversitemizde) eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) bir (1) gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş aralığında çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de aynı gün idari izinli sayılacaklarını ifade edildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL

İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın (21 Şubat) okulların tatil edildiğini bildirdi.