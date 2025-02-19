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 | Özge Sönmez

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Sultangazi'de okullar tatil edildi

İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olması beklenen kar fırtınası bazı ilçelerde kendini göstermeye başladı. Trafiğin durma noktasına geldiği megakentte kaymakamlık kararıyla Sultangazi'de okulların tatil edildiği bildirildi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 13:02

Beklenen kar yağışı bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren İstanbul'da dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. AKOM, Meteoroloji ve valiliğin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından özellikle Anadolu Yakası'nda yoğun kar yağışı ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlarda 'okullar tatil mi?' sorusunu araştırmaya başladı. İlk tatil haberi ise Sultangazi'den geldi.

SULTANGAZİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar yağışının görüldüğü Sultangazi'de kaymakamlıktan açıklama geldi. Kaymakamlık kararıyla Sultangazi'de okullar tatil edildi.

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VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyararak, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması ve buzlanma ile don olaylarına karşı tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, hava koşullarının İstanbul'da en az bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiğini belirterek, gelişmelerin AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurularından takip edilmesini öneriyor.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında olumsuz hava koşulları beklenmektedir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, araçlarda kış lastiği kullanılması, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbir alınması, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi önem arz etmektedir. Resmi duyurular için İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların açıklamaları takip edilmelidir" ifadelerini kullandı.

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