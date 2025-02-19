İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Kar yağışı etkisini arttırdı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehre geri döndü. Meteoroloji uzmanlarının günlerdir yaptığı uyarıların ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinde bazı ilçelerde etkili olmaya başladı. Akşam saatleriyle birlikte tüm şehri etkisi altına alan yağış sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı saat 16.00 sıralarında şiddetini arttırdı. Birçok ilçe beyaza bürünürken, trafik kar yağışı nedeniyle durma noktasına geldi.

Cevizlibağ'da da trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.