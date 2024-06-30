İBB'nin Adalar'da düzenlediği festivalde minibüsler protesto edildi

30 Haziran 2024 00:00 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 00:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Adalar'da Caz" festivali için Büyükada'daki Atatürk Meydanı'na sahne kuruldu.

Adalılar, İETT'nin Büyükada'ya getirdiği ve "azmanbüs" adını verdikleri elektrikli minibüslere karşı iki haftayı aşkın süredir yürüttükleri eylemleri konser alanına taşıdı.

Ellerindeki "Yürünebilir Adalar için azmanbüs istemiyoruz" ve "Adalar'da yürümek istiyoruz" pankartlarıyla konser öncesi eylem yapan bir grup ada sakini, müzik eşliğinde "Ada yaya yolu" sloganı attı.

İETT'nin Büyükada'ya getirdiği minibüslere tepki göstermek için başlattığı eylemler devam ediyor.