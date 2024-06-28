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İBB'nin Ulaşım İstanbul hesabının Mehmet Şimşek'e küfürlü cevabı için harekete geçildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Haziran 2024 21:04 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 21:23
İBB&#039;nin Ulaşım İstanbul hesabının Mehmet Şimşek&#039;e küfürlü cevabı için harekete geçildi

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'nin resmi hesabından Mehmet Şimşek'in paylaşımına küfür içeren cevap vermesi üzerine soruşturma başlattı.

İBB'nin Ulaşım İstanbul hesabının  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gri liste müjdesini verdiği paylaşımına verdiği küfürlü yanıta tepki yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in paylaşımının İBB'nin resmi ulaştırma hesabı olan "Ulaşım İstanbul @ulasimistanbul" isimli sosyal medya hesabından küfürlü şekilde alıntılanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET VE TÜRKİYE'YE AŞAĞILAMA SUÇU

Soruşturmanın, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçlarından başlatıldığı öğrenildi.

İBB'nin Ulaşım İstanbul hesabının Mehmet Şimşek'e küfürlü cevabı için harekete geçildi - 1. ResimULAŞIM İSTANBUL "SİBER SALDIRI" AÇIKLAMASI YAPTI

Ulaşım İstanbul bu paylaşımı sildikten sonra yaptığı açıklamada yaşanan durumun siber saldırı olduğunu söyledi. AçıklamadaD"eğerli Takipçilerimiz; Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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