İBB'ye 5. dalga operasyon! Büyükçekmece, Avcılar ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanları hakkında gözaltı kararı

İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonu başlatıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı karar verildi.

İBB'ye yönelik sabah saatlerinde 5. dalga operasyon başlatıldı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İBB İştiraki İSFALT Müdür Burak Korzay, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP PM üyesi Baki Aydöner'in de olduğu 47 kişi hakkında gözaltı karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "4 farklı soruşturma dosyası kapsamında toplamda 47 şüpheli hakkında arama - el koyma ve gözaltı kararı verilmiştir . İşlemler icra edilmeye devam etmektedir" denildi.

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