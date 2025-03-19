İBB'ye terör operasyonu! CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında CNBC-e’nin sahibi iş insanı Murat İlbak ve iki kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda; İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu şüpheli sayısı 84'e yükseldi.
Gözaltı kararı verilen isimler arasında 10 Haziran 2024’te ikinci kez yayın hayatına başlayan CNBC-e’nin bünyesinde yer aldığı İlbak Holding’in ortaklarından Mustafa İlbak, Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, İlbak ailesinden Yusuf İlbak ve Ali İlbak hakkında gözaltı kararı verildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında CNBC-e’nin Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da var.