İBB'ye terör operasyonu! CNBC-e'nin sahibi Murat İlbak da gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yönelik başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında CNBC-e’nin sahibi iş insanı Murat İlbak ve iki kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.