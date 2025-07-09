İBB'ye yeni operasyon! 10 kişi daha gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 kişi daha bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk de bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ. çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler bu sabah gözaltına alındı.