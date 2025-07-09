İBB'ye yeni operasyon! 10 kişi daha gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 10 kişi daha bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk de bulunuyor.