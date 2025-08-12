Menü Kapat
31°
İBB'ye yeni operasyon: 14 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 08:24
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 08:42

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ve soruşturması devam ediyor. Sabah saatlerinde jandarma ekipleri belediyeye reklam ihaleleriyle ilgili yeni bir başlattı.

14 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Jandarmanın yürüttüğü operasyonda 14 kişi hakkında kararı verildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’ndan itibaren irtibatlı olan İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin isimli şahsın İmamoğlu İBB Başkanı olduktan sonra Murat Ongun’a bağlı olarak İBB’de karıştığı yolsuzluklar soruşturma konusu olmuştur. Tespit edilen bulgulara göre Taner Çetin, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize etmiş; ihaleleri alan şirketlerden kendisine ve suç örgütüne maddi menfaat temin ederek kamu zararına sebep olmuştur. Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir.

ETİKETLER
#operasyon
#istanbul büyükşehir belediyesi
#rüşvet
#yolsuzluk
#gözaltı
#Reklam Ihaleleri
#Gündem
