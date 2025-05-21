İBB'ye yönelik soruşturmada yeni gelişme! Ertan Yıldız serbest bırakıldı

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Ertan Yıldız, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Ertan Yıldız, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ikinci kez etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti.

SAVCILIK TALEPTE BULUNDU

Yıldız’ın ikinci kez etkin pişmanlıktan dolayı verdiği ifadeyi yeterli bulan savcılık, tahliye edilmesi yönünde talepte bulundu. Talebi değerlendiren nöbetçi hakimlik, Yıldız’ın ev hapsi uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi