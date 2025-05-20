İBB'yle ilgili dikkat çeken sözler: Mali krize doğru gidiyor

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanarak belediye başkanlığı görevinden alınmasından sonra belediyedeki son durum hakkında TGRT Haber canlı yayınında dikkat çeken sözler sarf edildi. Barış Yarkadaş, "İBB mali krize doğru gidiyor." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk soruşturmasında bugün 3. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 22 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonlar sonrası İBB'nin durumuyla ilgili TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından ses getirecek açıklamalar yapıldı.
"İBB mali krize doğru gidiyor." diyen Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: "İlçe belediyelerinde de aynı sorun var. Bir kısım temizlik işçisi kardeşim uzun süredir belediyelerdeki haklarının ödenmediğini ve bunu hemen hemen İstanbul'un birçok belediyesinde yaşadıklarını söylediler. Aynı şekilde yemek kartlarının dağıtımının geciktiğini belirttiler. Buradan belediye başkanlarına çağrı yapalım. İşçilerin yemek kartlarını, maaşlarını ne olur gününde ödeyin. Bazı belediyeler ikiye, üçe bölerek vermeye başlamışlar.
"İBB'nin en önemli sorunlarından birisi halk otobüslerinin hak edişlerinin ödenememesi. Raylı sistemlerle ilgili bir sıkıntı var. Raylı sistemlerinin yüklenicilerinin paralarının ödenmesinde çok zorluk çekiliyor. Mesela Göztepe metrosunun açılışı 2025'te yapılacaktı, 2026'ya ertelendi. Keza Kirazlı-Halkalı metrosu başlayacaktı, ona başlanamadı. Yine Mahmutbey-Esenyurt metro inşaatı neredeyse durma noktasına geldi."
"Bu konuda hem Nuri Aslan'a hem CHP yönetimine büyük iş düşüyor." diyen Yarkadaş, "Son operasyonlar da bir tedirginlik halini beraberinde getiriyor. Bunda en önemli etkenlerden biri de İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ertan Yıldız'ın itirafları." ifadelerini kullandı.
Süreçle ilgili CHP yönetimini de eleştiren Yarkadaş, "Koskoca CHP'nin tek bir konuya odaklanmış olması, partinin çizgilerini flulaştırıyor. Ana gündem bu olunca sanki CHP İmamoğlu'nun soruşturmasıyla ilgileniyormuş gibi bir hava ortaya çıkıyor." dedi.