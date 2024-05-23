İbrahim Kalın'dan sırtı dönük üçlük! Notu dikkat çekti 

23 May 2024 00:48 - Güncelleme : 23 May 2024 00:49

Türkiye güne 'darbe' kelimesiyle uyandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmesinin arka planı

Türkiye güne 'darbe' kelimesiyle uyandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın görüşmesinin arka planı

ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teklifi: İbrahim Kalın, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teklifi: İbrahim Kalın, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, tek eliyle arkasını dönük bir şekilde üçlük çizgisinin gerisinden potaya tam isabet bir atış yaptı.

Videoyu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Instagram hesabında "Şimdi onlar düşünsün" notuyla paylaştı.

Sosyal medyada ilgi gören video, kısa sürede gündem oldu.