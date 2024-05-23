İbrahim Kalın'dan sırtı dönük üçlük! Notu dikkat çekti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 00:48 - Güncelleme : 23 May 2024 00:49
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, potaya yüzü dönük olmadığı halde üçlük atışı yaptı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Kalın'ın bu basket atışını sosyal medya hesabında "Şimdi onlar düşünsün" notuyla paylaştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, tek eliyle arkasını dönük bir şekilde üçlük çizgisinin gerisinden potaya tam isabet bir atış yaptı.
Videoyu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Instagram hesabında "Şimdi onlar düşünsün" notuyla paylaştı.
Sosyal medyada ilgi gören video, kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı