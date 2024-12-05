İbretlik son! Kadının kocasına yakalandı, kaçışı ölümle bitti

05 Aralık 2024 07:17 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 07:20

Aksaray'da sosyal medyadan tanıştığı evli kadınla yasak aşk yaşayan şahıs feci biçimde yaşamını yitirdi. Kocasının evde olmayacağını zannederek evde buluşan 26 yaşındaki erkek kaçmaya çalışırken ölüme gitti.

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Aksaray Hasas Mahallesi’nde yasak aşk yaşayan bir kişi, kadının kocası tarafından yakalanınca 4. kattan kaçmaya çalışırken düşerek yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki Mikail Özkulluk, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı evli kadın N.A. (36) ile bir süredir ilişki yaşıyordu. İkili, kadının kocası N.G.A.’nın (35) evde olmadığı bir saatte buluşmak üzere plan yaptı. Özkulluk, gece saatlerinde kadının evine gitti. Ancak ikili yatak odasındayken kadının eşi beklenmedik bir anda eve döndü.

KAÇARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Kocasıyla karşılaşan Özkulluk, panikle yatak odasındaki balkona yöneldi. Yarı çıplak halde balkondan inmek için tutunduğu oluk borusu kırılınca, 4. kattan apartmanın bahçesine düştü. Ağır yaralanan genç, tüm yaralarına rağmen kalkıp kaçmaya çalıştı ancak bahçeden çıkıp yol kenarında yere yığıldı.

İlk müdahaleyi mahalle bekçileri yaparak gencin üşümemesi için üzerini örttü. Sağlık ekipleri ağır yaralı Özkulluk’u Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. N.A. ve eşi N.G.A. gözaltına alındı. Hasandağı Polis Merkezi’nde ifadeleri alınan çift, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından serbest bırakıldı.