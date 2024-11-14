Icardi'nin Wanda Nara'ya yolladığı o mesaj kamyon arkası sözü oldu! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

14 Kasım 2024 09:03 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:20

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'ya yolladığı mesaj kamyon arkalarına kazınmaya başlandı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Wanda Nara’dan şoke eden Icardi açıklaması! "Beni değil Galatasaray'ını seçti"

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara, rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını sosyal medya üzerinden duyuran ikili sarı-kırmızılı taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Ünlü rapçinin hesabı yapılan şikayetlerin ardından kapatıldı.

"SEN BENİM ZAYIF NOKTAMSIN, SEN BENİM GÜCÜMSÜN"

Bunlar yaşanırken Mauro Icardi, Tottenham'ı ağırladıkları maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildi. Nara ise futbolcunun Tottenham maçında dizinden sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra Icardi'nin ona gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından yayımladı. Icardi'nin yolladığı mesajda 'Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün' sözü dikkat çekmişti.

ICARDİ'NİN MESAJI KAMYON ARKASI SÖZÜ OLDU

Wanda Nara'ya boşanma davası açtığı iddia edilen Icardi'nin viral olan o cümlesi sosyal medyada gündem oldu. Bir Galatasaray taraftarı ise sözü kamyonuna yazdırdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.