İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli J. Asb. Kd. Çvş. Emre Polat'ın şehit olduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, şehidin aranan bir şahsın yakalanması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti...

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli J. Asb. Kd. Çvş. Emre Polat, eğimli arazide düşerek ağır yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polat'n bugün şehit düştüğünü açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre POLAT, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1927733969102999991

NE OLMUŞTU?

Olay, Haymana ilçesi Culuk Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir suçluyu takip ettiği sırada dengesini kaybeden Jandarma Astsubay Emre Polat (34) eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Jandarma Astsubay Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.