İçişleri Bakanı duyurdu! 24 saatte 693 kaza yaşandı

19 Haziran 2024 09:10 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 09:12

Kurban Bayram tatili sebebiyle verilen 9 günlük tatilde vatandaşlar yazlık bölgelere ve memleketlerine akın etti. Tüm önlemler alınmasına rağmen trafik kazaları yaşanmaya devam etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin 4. gününde yaşanan kazaları ve genel bilançoyu açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 302 kişi yaralandı. 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum".