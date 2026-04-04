"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı.

HABERİN ÖZETİ Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey görevden uzaklaştırıldı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Gözaltına alınma nedeni: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Nisan 2026 tarih ve 2026/294 sorgu kararıyla 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve rüşvet almak' suçlarından tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."