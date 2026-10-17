İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Batman'daki Terörsüz Türkiye panelinde açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ile pazarlık yapılmadığını söyledi.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Pazarlık yapmadık İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Batman'da bir panelde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. Açıklamalar Batman'da düzenlenen bir panelde yapıldı.

Mustafa Çiftçi şu açıklamaları yaptı:

Bir gün ilçe jandarma komutanımız geldi. Genç bir üstteğmendi. Bana dedi ki Kaymakam Bey dedi. Görüyorum ki mesai saatlerinden sonra köylere gidiyorsunuz. Kendi başınıza gidiyorsunuz. Fakat biz bundan endişe ediyoruz. Burası sizin geldiğiniz yerlere benzemez. Dolayısıyla başınıza herhangi bir şey gelir. Güvenlik açısından biz gerekli tedbirler almamış oluruz. Bundan dolayı ne olur bize haber verin. Biz giderken gerekli güvenlik tedbirlerini alalım.

ERZURUM'DA YAŞANANLARI ANLATTI

Ben de düşündüm, hak verdim. Belki haberi vermediğim zaman ne olur, ne olmaz. Herhangi bir şey olduğunda sorumluluk onların boynunda kalmasın diye giderken haber vermeye başladım. Köylere gidiyorum, Allah sizi inandırsın. Önde bir akrep dediğimiz araçlar var. Askeri araçlardan, jandarmanın kullandığı araçlardan. Ortada benim aracım. Arkada da bir akrep daha var. Yani üç araç beraber gidiyoruz. Bu söylediğim 2001-2002 yıllarında Erzurum'da geçerli olan bir tablo. Yine değişik vesilelerle ayda bir defa veya iki defa Erzurum'a toplantıya gidiyoruz. Toplantıya gittiğimiz zaman bizim görev yaptığımız yerler Erzurum'un güney ilçeleri. Kürt vatandaşlarımızın yaşadığı yerler. O dönemlerde de sıkıntılı olan bölgelerdi. Dolayısıyla gündüz Erzurum'a toplantıya gittiğimiz zaman eğer akşam hala toplantı bitmediyse veya işimiz bitmediyse akşam Erzurum'dan dönmüyordum kalıyorduk. Yani ben bir kaymakam olarak kendi bulunduğum yere gündüz vakitleri içerisinde gidiyorum ve gündüz dönüyordu. Ben devletin bir kaymakamı olarak bu şekilde yapıyorsam bakalım vatandaşın halin niceydi.

Bol miktarda ilçemize öğretmen ataması oluyor. Allah sizi inandırsın. Her atama döneminde öğretmenlerimizden özellikle daha önceden göreve başlayanlar gelip müracaat ediyorlardı bizi Tekman ilçe merkezine veya yakın yerlere görevlendirin diye. Kimse köylerde çalışmak istemiyordu çünkü can güvenliğinden endişe ediyordu.

NEVŞEHİR'DEKİ KULE

Nevşehir'in bir ilçesine tayin oldum. Kaymakamlık lojmanına geldim. Girişte bir nizamiye var. Önde bir kule var. Arkada bir kule var. Benim tuhafıma gitti. Burada ön tarafta kulede korucularımız nöbet tutuyor. Arka tarafta korucular nöbet tutuyor. O yıllarda bir saldırı olmuş. Bir tane güvenlik görevimizde şehit olmuş. Kıble tarafı bir camiye bakıyor. oraya da bir branda asmışlar zaten kaymakamlık lojmanının etrafındaki duvarların yüksekliği herhalde üç metre falan vardı abartmıyorum üç metre yükseklikte bir duvar var. Arkadaşım bana dedi ki ben sabahleyin kaymakamlığa giderken bir güzergahtan gidiyorum. Öğleyin başka bir yerden geliyorum. Öğleyin kaymakamlığa giderken yine başka bir yoldan gidiyorum. Akşam dönerken başka bir yoldan geliyorum. Yani bir gün içinde dört ayrı güzergah kullanıyor. O günler geride kaldı.

Gelelim bugünümüze. Bugün bugünümüzü de tekrar bir hatırlamamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bir çağrı yaptı. Malazgirt etkinliklerinde. Hepimiz hatırlıyoruz onu. Az önce Sayın Valimiz bir hocamızın okuduğu ayeti hatırlattı. Ben de bir ayet hatırlatayım. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'a itaat edin. peygamberine itaat edin, birbirinizle nizaya düşüp de ayrılıp parçalanmayın. Aksi halde gücünüz, kuvvetiniz gider diyor.

PKK İLE PAZARLIK YAPILMADI

Sayın Cumhurbaşkanımızın iş cepheninin tahkimi çağrısı bu açıdan son derece önemliydi. Nitekim iki sene içerisinde gördük. Meclis bu işe bu sürece sahip çıktı. Bu terörsüz Türkiye bir devlet politikası haline geldi. Ardından Sayın Devlet Bahçeli güçlü bir destek verdi.

terörsüz Türkiye sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu liderlikten dolayı bu sürece vermiş olduğu güçlü destekten dolayı Sayın Devlet Bahçeli'ye, Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'a her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten son zamanlarda Türkiye'de olmayan bir siyasi konsensüs yaşanmış oldu ve çok güzel bir kanun ortaya çıktı. Bu kanun neticesinde terör örgütüyle herhangi bir pazarlık yapıldı mı? Kesinlikle yapılmadı. Herhangi bir taviz verildi mi? Verilmedi. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın iradesi neyse devletimizin iradesi neyse, meclisimizin iradesi neyse o kabul edildi.